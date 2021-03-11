США планируют усилить поддержку Украины - Блинкен

Соединенные Штаты хорошо осведомлены о вызовов, которые сегодня стоят перед Украиной, и готовы усилить ее поддержку в различных сферах.

Об этом заявил в среду в Конгрессе Соединенных Штатов государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку - будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии ", - заявил глава Госдепартамента.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные вызовы, включая проблемы коррупции.

"Мы настроены работать над всем этим", - сказал Блинкен.

Как сообщалось, посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, что Украина будет предлагать США новые форматы взаимодействия.