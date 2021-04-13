Facebook из-за цензуры удалил страницу французского города Бич

Алгоритм соцсети Facebook спутал название французского города Бич в департаменте Мозель с английским ругательством и удалил его страницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France TV Info.

Город Бич подвергся цензуре Facebook, который воспринял его название как нецензурное слово. Поэтому американская социальная сеть не опубликовала страницу мэрии, которая была вынуждена создать новую страницу в Facebook, "Мэрия 57230", для информирования своих граждан.

Муниципалитет на своей новой странице в Facebook заявил, что подал апелляцию. На данный момент "официальная страница остается невидимой, а процедура обжалования может длиться несколько месяцев".

Стоит отметить, что другие муниципалитеты в регионе Pays de Bitche решили не рисковать и переименовать свои страницы в Facebook. Например, так сделали в селе Рорбах-ле-Бич, пояснив, что "не в наших правилах отрицать название нашего прекрасного села, но очевидно, что Facebook ведет охоту за этим словом, и понятно, почему".

Это не первый раз, когда Бич попадает под цензуру. В 1881 году посол США во Франции Леви Парсонс Мортон обжаловал местоположение американского посольства на площади Бич в Париже, названном в честь военных заслуг города. Мортон попросил парижскую власть переименовать площадь - название изменили на Place des États-Unis.

Как сообщалось, австрийское село Фукинг (Fucking) изменило свое название, поскольку его жители уже устали от насмешек, которое это название вызывало в англоязычном мире, и от посетителей, воровавших его вывески.