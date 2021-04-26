Зеленский предлагает включить в "Нормандский формат" США, Великобританию и Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к "Нормандскому формату" переговоров США, Великобританию и Канаду, надеясь таким образом сделать формат результативным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Financial Times.

Говоря о перспективах сдвигов в переговорах по Донбассу, он отметил, что Минский процесс должен быть более гибким, и он видит два варианта - "изменить Минский формат, скорректировать его, или использовать другой формат".

По его словам, необходимо изменить дипломатический подход и предоставить большую роль Вашингтона.

Зеленский призвал расширить формат "нормандской четверки", отметив, что в перезапущенном формате могли бы принять участие не только США, но также Великобритания и Канада. Прямой цитатой его слова не приводят.

О стремлении приобщить к "Нормандскому формату" США Владимир Зеленский говорил еще в конце 2020 года.