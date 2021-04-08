Украина на 8-м месте среди стран Европы по числу заключенных - отчет СЕ

Украина входит в первую десятку стран Европы по количеству заключенных в тюрьмах.

Об этом говорится в ежегодном отчете Совета Европы, который есть в распоряжении "Европейской правды".

По состоянию на 31 января 2020 года наибольшее количество заключенных было в России (519 618), Турции (297 019), Великобритании (Англия и Уэльс) (82 868), Польше (74 130), Франции (70 651), Германии (63 399), Италии (60 971), Украине (52 609) и Испании (49 998).

В то же время показатели Украины по количеству заключенных на 100 000 населения, а также заполненности тюрем не так высоки.

На 31 января 2020 года странами с наибольшим количеством заключенных в расчете на 100 000 жителей были Турция (357 заключенных на 100 000), Россия (356), Грузия (264), Литва (220), Азербайджан (209) и Чехия (197).

Не считая стран с населением менее 300 000 жителей, низкие показатели лишения свободы были в Исландии (45), Финляндии (50), Нидерландах (59), Норвегии (59), Швеции (65), Боснии и Герцеговине (65) и Словении (69).

Украина и Босния и Герцеговина не участвовали в исследовании, как и в прошлые годы, но для более точных расчетов основных показателей данные об общем количестве заключенных и вместимость тюрем, полученные из сторонних источников, были включены в отчет.

С 31 января 2019 по 31 января 2020 годы количество людей в исправительных учреждениях больше всего выросло на Мальте (+15,2%), Кипре (+13,1%), в Исландии (+11,7%) и Хорватии (+10 3%).

Среди стран с населением более 300 000 человек количество заключенных сократилось больше всего в Молдове (-15,5%), Люксембурге (-12,3%), России (-7,8%) и Литве (-5,3%).

Исследование показывает, что в 2019 году наиболее длительные средние сроки заключения были в Азербайджане (32,9 месяца), Португалии (30,2), России (29), Молдове (25,7) и Чехии (23,2).