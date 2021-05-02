"Большая семерка" может создать механизм противодействия пропаганде РФ и Китая

Великобритания предлагает странам G7 создай общий "механизмом быстрого опровержения" российской или китайской дезинформации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Когда мы видим, как там (в какой-то из западных стран) публикуют эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы можем не просто оставаться в стороне, но должны собраться вместе, чтобы подготовить опровержение и, честно говоря, предоставить правду для жителей как этой страны, а также для России или Китае и для всего мира ", - заявил Рааб.

По его словам, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, либо путем распространения дезинформации о выборах, или о вакцины против COVID-19.

Великобритания определила Россию наибольшей угрозой ее безопасности, также рассматривая Китай как ключевой долгосрочный вызов в военном, экономическом и технологическом плане.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности, Рааб сказал: "Самое важное для нас то, что мы расширяем международній круг стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, и которые стоят за открытую торговлю". По его словам, многие из союзников хотели бы "узнать, как началась эта пандемия".

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