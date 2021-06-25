Катастрофа МАУ: Канада будет настаивать на ответственности Ирана

Канада потребует от Ирана полного возмещения и детального расследования уничтожения самолета компании МАУ в январе прошлого года.

Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя обнародование результатов официальной канадской судебно-медицинской экспертизы этой авиакатастрофы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Канада будет настойчиво требовать полных репараций за уничтожение и ущерб, который Иран нанес жертвам и их родственникам. В частности речь идет о полном учете событий, имевших место, полной прозрачности в вопросе уголовного преследования и конкретных гарантиях от Ирана, чтобы такое никогда не повторилось ", - сказал Трюдо.

Он добавил, что Канада будет также "предпринимать шаги, чтобы добиться ответственности для Ирана на международных форумах".

По словам Трюдо, Иран должен "ответить за сокрытие доказательств, что было после уничтожения самолета рейса PS752, в том числе за перекопку бульдозером места падения до прибытия детективов".

"Иран должен ответить на эти вопросы близким жертв, чтобы они могли успокоиться. Ответы нужны также миру, поскольку без них ни одно государство, авиакомпания или пассажир не смогут быть уверены в безопасности иранского авиапространства ", - подытожил глава правительства Канады.

На днях правительство Канады обнародовало свежие выводы расследования сбивания самолета PS752. Согласно им, нет доказательств, что оно было запланированным, одновременно власти Ирана несут ответственность за катастрофу.

Как сообщалось, 8 января 2020 в Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились 176 граждан шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все они погибли.

Иранские власти после нескольких дней возражений признала, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.