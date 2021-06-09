Стали известны первые детали о мужчине, который дал пощечину президенту Франции

Молодой человек, который 8 июня во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с народом в рамках поездки по регионам дал ему пощечину, оказался местным жителем по имени Дамьен Тарель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Молодой человек интересуется средневековой историей и оказался подписчиком страниц и аккаунтов сторонников крайних роялистских взглядов. Тарель, среди прочего, основал в своей общине в Сан-Валье ассоциацию реконструкторов исторического средневекового боя.

Подписки привлекли внимание, в частности, из-за того, что начало фразы, которую выкрикнул Тарель перед пощечиной президенту и которую сначала расслышали неправильно, оказалось боевым лозунгом французских королей "Montjoie Saint Denis".

Люди, которые непосредственно дружат с ним, утверждают, что он "аполитичен" и до сих пор не был замечен за какими-то неоднозначными поступками, а на такие страницы подписался скорее из любопытства.

Появилось также видео, снятое незадолго до инцидента с Макроном: журналисты подошли спросить у небольшой группы людей, что побудило их прийти на встречу с президентом. Среди молодых людей можно видеть и Тареля, однако сам он ничего не говорил на камеру. Другой из группы сказал репортеру, что недоволен "упадком Франции".

Абсолютное большинство политических деятелей Франции осудили нападение на Макрона, в том числе популистка Марин Ле Пен, которая, вероятно, будет его главной соперницей на предстоящих президентских выборах, заявив, что считает такой поступок "недопустимым и заслуживающим решительного осуждения в демократической стране".

BFMTV сообщает со ссылкой на источник в полиции, что у второго задержанного - товарища Тареля - якобы нашли книгу Гитлера "Майн Кампф" и оружие, но не уточняется, какое именно.

Дамьену Тарелю за нападение на публичное лицо может грозить до 3 лет лишения свободы и до 45 000 евро штрафа.