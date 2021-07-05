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Россия шантажирует страны, требуя не принимать участия в Крымской платформе - Кулеба

Понедельник, 5 июля 2021, 11:16

Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в саммите Крымской платформе.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30: Международная политика", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"На этом фоне участие государств в Крымской платформе - это очень простой тест о том с кем ты в вопросе оккупированного Крыма - с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?", - сказал Кулеба.

"Если посмотреть на эти региональные форматы на карте, стратегия становится наглядной. Легко увидеть вертикальную ось от Балтийского до Черного моря. Это пространство свободы, безопасности и процветания Украины, восточный фланг НАТО и ЕС. Усиление малых альянсов делает членство Украины в ЕС и НАТО исторически неизбежным на уровне практического взаимодействия", - добавил министр.

По его словам, Крымская платформа стала наиболее красноречивым доказательством инициативной внешней политики Украины.

"Президент Украины с первого моего дня в должности задал вопрос: как будем возвращать Крым? По его инициативе МИД разработал концепцию платформы, и через несколько месяцев мы увидим ее успех", - добавил Кулеба.

Саммит Крымской платформы запланирован в Киеве на 23 августа.

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