МИД Украины усиливает посольство в Таджикистане из-за ситуации в Афганистане

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил усилить посольство Украины в Таджикистане в связи с переходом власти в Афганистане к "Талибану".

Об этом министр сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"В условиях текущей ситуации в Афганистане, поручил нашему посольству в Исламабаде усилить коллег в Душанбе. Теперь 2 украинские дипмиссии - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам", - отметил министр.

Как сообщалось, из-за роста насилия из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

Самолет забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана, Таджикистана.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США.

Президент Афганистана Ашраф Гани оставил Кабул и направился в Таджикистан после входа сил "Талибана" в город.

Чуть больше недели понадобилось "Талибану", чтобы захватить контроль над страной и столицей Кабулом, когда правительственные афганские силы, которые годами тренировали США и другие страны, отступили.