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Украинская туристка в Испании при попытке сделать селфи сорвалась со скалы в море - СМИ

Пятница, 17 сентября 2021, 14:10

26-летняя украинская туристка при попытке сделать селфи у популярной достопримечательности в испанском городе Бенидорм сорвалась со скалы и упала в море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Espanol.

Девушка 14 сентября в компании друга посещала смотровую площадку замка Бенидорм, который в народе называют "балконом Европы", одно из самых посещаемых туристических мест.

Когда она попыталась сделать селфи на перилах на фоне пляжа, то сорвалась и упала с высоты около 30 метров в море.

 
Фото с сайта: lifeinbenidorm.com

Спасатели поста на пляже сумели вытащить девушку из воды, несмотря на бурные волны, и провели первые реанимационные мероприятия. В порту Бенидрома медики провели дальнейшие кардиолегочные манипуляции, восстановив жизненно важные функции пострадавшей.

Сейчас девушка госпитализирована в главную больницу Аликанте. Источники рассказали, что ее состояние критическое, девушка находится в реанимационном отделении. Собеседник предоставил фото потерпевшей с множественными травмами, а также рассказал о симптомах утопления.

Городской совет Бенидорма не располагает сведениями о подобных инцидентах на этой смотровой площадке, одном из мест, где ежегодно собираются десятки тысяч туристов.

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Испания инциденты
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