В посольстве разъяснили правила въезда украинцев в Испанию с 22 ноября

Испания с 22 ноября ограничила возможность поездок для украинцев с отрицательным тестом, но для вакцинированных возможность туристических путешествий сохраняется.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разъяснениях посольства Украины в Испании и обновлении на карте МИД относительно режима въезда для украинцев.

Правила изменились согласно приказу МВД Испании от 19 ноября и вступили в силу в полночь 22 ноября.

Въезд и дальше будет разрешен при наличии полного курса прививки от коронавируса, при условии, что со второй дозы прошло более 14 дней. Признаются вакцины Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm.

Указанное правило распространяется на лиц от 12 лет и старше. Дети младше 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации.

Въезд с отрицательным тестом (ПЦР не более 72 часов, антиген - не более 48 часов) или справкой о выздоровлении (не более 180 дней) возможен только для поездок по делам/некоторым категориям лиц:

a) иностранцев, имеющих вид на жительство в одной из стран-членов ЕС, Шенгенского пространства, Андорре, Монако, Ватикане или Сан-Марино и направляющихся в соответствующую страну постоянного проживания, что должно быть документально подтверждено;

b) владельцев долгосрочных виз, выданных одной из стран-членов ЕС или Шенгенского пространства, направляющихся в страну, выдавшую соответствующую визу;

c) медицинских сотрудников, в том числе исследователей, или лиц, ухаживающих за пожилыми людьми, для выполнения своих обязанностей;

d) персонала, занятого в перевозке грузов, членов экипажей морских и воздушных судов;

e) дипломатического и консульского персонала, сотрудников международных организаций, военных или гуманитарных миссий с целью выполнения должностных обязанностей;

f) студентов, обучающихся в одной из стран ЕС или Шенгенского соглашения и имеющих соответствующее разрешение на обучение или визу, которые исключительно направляются в страну, где должно проходить обучение, и если въезд проходит во время академического курса или не раньше 15 дней до начала. В случае, если страной назначения является Испания и продолжительность пребывания не превышает 90 дней, необходимо подтверждение, что обучение будет проходить в учебном заведении, авторизованном в Испании и зарегистрированном в соответствующем административном реестре, а учебный курс реализуется в очной и дневной форме и предполагает получение диплома или сертификата;

g) высококвалифицированных работников, прибывающих с целью выполнения работы, которая не может быть отложена или осуществлена дистанционно, а также участников международных соревнований высокого уровня, которые проходят в Испании, что должно подтверждаться документально;

h) лиц, документально подтвердящих наличие вынужденных семейных обстоятельств;

i) лиц, которые документально подтвердят необходимость въезда по форс-мажорным обстоятельствам, по причине вынужденной потребности или по гуманитарным причинам;

j) Резидентов третьих стран, специальных административных регионов и территориальных образований и органов власти, указанных в приложении, при условии, что они путешествуют непосредственно из них, проезжали исключительно через другие страны, включенные в список, или осуществляли международные транзиты только в аэропортах, расположенных в странах, не указанных в приложении;

k) лиц, имеющих сертификат о вакцинации, признанной Министерством здравоохранения Испании, при предварительной проверке санитарными органами, а также несовершеннолетние сопровождающие лица по критериям, определенным Министерством здравоохранения. В случае лиц, проживающих в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, происходящих непосредственно оттуда, кроме сертификата о вакцинации, диагностические сертификаты, признанные для этой цели Министерством здравоохранения в разделе седьмом 1 Постановления от июня 4, 2021, Главного здравоохранения по санитарному контролю, который будет проводиться в пунктах въезда в Испанию.

Всем категориям путешественников, в том числе транзитным, нужно заранее заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании https://www.spth.gob.es/ или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH– на телефон) и получить QR-код для предоставления по требованию представителей компании-перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытии в Испанию.

На пункте контроля на въезде необходимо будет пройти санитарный контроль, предусматривающий как минимум проверку документов, визуальное обследование и замер температуры бесконтактным способом.