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В Польше начинают вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет

Четверг, 16 декабря 2021, 08:41

В Польше с 16 декабря начинается вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Прививки будут делать вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech) - единственной, которую Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для использования для этой возрастной группы.

Ребенок может получить прививку сразу после того, как ему исполняется полных 5 лет.

Уколы будут делать с таким же интервалом, как для взрослых – 21 день. Детям, имеющим серьезные проблемы с иммунной системой, будут предлагать три дозы – третью усиливающую через 28 дней после второй.

Напомним, 25 ноября Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало разрешить использование вакцины от коронавируса Comirnaty от компаний BioNTech-Pfizer для детей 5-11 лет.

Рекомендуется использовать меньшую дозу, чем для старших групп – 10 мкг вместо 30 мкг. В остальном процедуру рекомендуют оставлять такой же: две дозы с интервалом 21 день.

Некоторые страны Евросоюза уже начали вакцинацию этой группы, а некоторые - начнут в ближайшее время. Так, с понедельника кампания стартовала в Чехии, также на этой неделе прививать детей 5-11 лет начнет Италия.

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Польша Коронавирус Вакцины
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