Суд в Канаде присудил 107 млн ​​канадских долларов родственникам жертв сбитого самолета МАУ

Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить родственникам шести жертв крушения самолета МАУ в Тегеране 107 млн ​​канадских долларов, что эквивалентно около 78,7 млн ​​долларов США, а также проценты.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление суда, пишет "Европейская правда".

Согласно решению судьи Эдварда Белобабы, родственники шести жертв, подавших иск в суд, должны разделить между собой 100 млн канадских долларов возмещений, а также 7 млн компенсаций за моральные страдания.

Это решение основывается на майском постановлении суда, которым сбивание самолета PS752 было признано умышленным террористическим актом.

Адвокат родственников жертв Марк Арнолд заявил, что будет добиваться ареста имущества Ирана в Канаде и за рубежом, если Тегеран откажется добровольно выполнить решение суда.

Иран еще в прошлом году получил повестку в суд, но не защищал себя во время слушаний. Стороной защиты в иске определены государство Иран, Вооруженные силы страны, верховный лидер Аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.

Напомним, в конце прошлого года международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ под Тегераном предъявила требование, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по возмещению за сбивание рейса.

Летом на переговорах в Киеве иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в крушении МАУ в размере 150 тысяч долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.

Иран сбил авиалайнер в январе 2020 года. Все 176 человек на борту погибли, в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.

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