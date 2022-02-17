Главы МИД Украины, Британии и Польши выступили с заявлением о новом альянсе

Украина, Великобритания и Польша, начинающие новый трехсторонний формат, договорились работать вместе над продвижением своего сотрудничества и обозначили, в каких сферах это будет происходить.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Украины, Британии и Польши, принятом в Киеве, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что три государства имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе.

"Мы повторяем, что каждое европейское государство свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния", - подчеркнули министры.

Они подчеркнули, что три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усилению устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе.

"С этой целью мы сегодня договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины.

Мы будем вместе работать над продвижением нашего сотрудничества, которое включает, но не ограничивается координацией поддержки Международной Крымской платформы, усилением сотрудничества в вопросах кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации", - подчеркнули министры.

Британия и Польша подчеркнули, что они будут продолжать оказывать Украине поддержку, сохраняя единство с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщалось, 17 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба официально объявил, что Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества.

О новом трехстороннем альянсе смотрите в видео на YouTube-канале ЕвроПравды: Союз Украина-Британия-Польша. Все детали и ожидания