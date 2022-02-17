Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Главы МИД Украины, Британии и Польши выступили с заявлением о новом альянсе

Четверг, 17 февраля 2022, 17:15

Украина, Великобритания и Польша, начинающие новый трехсторонний формат, договорились работать вместе над продвижением своего сотрудничества и обозначили, в каких сферах это будет происходить.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Украины, Британии и Польши, принятом в Киеве, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что три государства имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе.

Британия утроит число своих военных в Польше на фоне напряжения между РФ и Западом

"Мы повторяем, что каждое европейское государство свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния", - подчеркнули министры.

Они подчеркнули, что три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усилению устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе.

"С этой целью мы сегодня договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины.

Украина-Польша-Британия, 1.2 млрд евро Украине от ЕС, самолеты с оружием США: главное за день

Мы будем вместе работать над продвижением нашего сотрудничества, которое включает, но не ограничивается координацией поддержки Международной Крымской платформы, усилением сотрудничества в вопросах кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации", - подчеркнули министры.

Британия и Польша подчеркнули, что они будут продолжать оказывать Украине поддержку, сохраняя единство с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщалось, 17 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба официально объявил, что Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества.

О новом трехстороннем альянсе смотрите в видео на YouTube-канале ЕвроПравды: Союз Украина-Британия-Польша. Все детали и ожидания

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Великобритания

Статьи

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Группа по подрыву Устава ООН: как Россия и ее друзья планируют "защищать" организацию

Подача российской делегацией документа об отказе от использования силы или угроз силой происходило почти одновременно с началом оккупации Крыма (укр.)
17 февраля 2022 — Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН

Как украинцы относятся к своим западным соседям: стереотипы и стремления

Как ни парадоксально, но на своем пути в ЕС Киев в последние годы постоянно сталкивается с помехами в отношениях со своими западными соседями (укр.)
17 февраля 2022 — Дмитрий Тужанский , Институт Центральноевропейской стратегии