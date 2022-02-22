Какие последствия для Украины несет признание Путиным "независимости" ОРДЛО

Событие, в реалистичность которого многие не хотели верить, произошло. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины – так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

О том, что это значит, смотрите в видео на нашем Youtube-канале. А для тех, кто ищет более детальную аналитику, предлагаем статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Минск-3, мягкие санкции и другие последствия признания Кремлем "независимости" оккупированного Донбасса.

Признание Кремлем "независимости Донбасса" – вынужденный для Кремля шаг. Он означает, что все предыдущие сценарии российских действий разрушены, поэтому Путин избрал рискованный для себя путь, но неожиданный для его оппонентов.

Прежде всего он означает разрушение Минских договоренностей.

Во-вторых, это изменение означает, что Путин отказался от идеи федерализации Украины с блокирующим голосом ОРДЛО, что привело бы к параличу украинского государства.

Но цель навязать Киеву прямой диалог с Донецком и Луганском, чтобы самим остаться в роли миротворца, остается актуальной для Кремля.

В-третьих, эти события не означают деэскалации на Донбассе.

Это делает новое обострение реальным в любой момент. Мы покажем на примере Грузии, как Россия привыкла действовать.

В-четвертых, остается опасность вооруженного конфликта РФ и Украины за пределами Донбасса. В том числе масштабного. Теперь после любого столкновения или даже в случае обстрела своей же артиллерией (что россияне много раз практиковали раньше), Москва сможет обвинить Киев в нападении, со всеми вытекающими последствиями.

И в-пятых, Россия получает геополитический рычаг, который является для нее ключевым. Она посылает "черную метку" Молдове, предупреждая о возможности признания также Приднестровья в ответ на прозападный курс Майи Санду. Кроме того, Россия, по ее мнению, "цементирует" блокирование вступления Украины в НАТО. Хотя с последним не все столь очевидно.

Спрашивается: а в каких же границах так называемые "ЛНР" и "ДНР" признала Россия? В фактических – тех, которые и без того были подконтрольны Кремлю, или втрое больше? В документах, которые Путин подписал в понедельник, вы не найдете никаких ответов, и это действительно нормально.

В договорах о дружбе с "республиками" не определены границы "ЛДНР". Такое размытое признание позволяет постоянно устраивать провокации на линии столкновения, регулярно передвигая ее. Мы видим это в Грузии, на границе самопровозглашенной "Южной Осетии", которая также находится под полным контролем России. Админграница оккупированной территории постоянно меняется, продвигается вглубь Грузии, и в Тбилиси не понимают, что с этим делать, потому что не хотят вступать в открытый бой с охраняющими эту границу российскими военными.

Решение о признании "независимости" ОРДЛО накануне очередных переговоров РФ-США на уровне министров иностранных дел, назначенных на 24 февраля – не случайно. Лавров теперь будет иметь предмет для торговли с Блинкеном, а после этого у Путина будет тот же аргумент в переговорах с Байденом.

РФ будет шантажировать Запад признанием ОРДЛО в "широких границах" на всей территории Донецкой и Луганской областей. Этот козырь останется в руках Москвы надолго, его можно будет достать и в будущем.

Этот торг и эта угроза будут для Москвы предохранителем от болезненных экономических санкций, которые для экономики РФ нежелательны (несмотря на нецензурную браваду, которую приходилось слышать от российских дипломатов, в РФ это прекрасно осознают).

Более подробно - в материале Сергея Сидоренко Минск-3, мягкие санкции и другие последствия признания Кремлем "независимости" оккупированного Донбасса.