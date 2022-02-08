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Путин пообещал Макрону пока не начинать новые маневры у границ Украины – СМИ

Вторник, 8 февраля 2022, 11:02

Президент России Владимир Путин пообещал пока не осуществлять новые военные инициативы вблизи Украины.

Об этом заявил французский чиновник после переговоров Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Российский лидер, по словам французского чиновника, также согласился с тем, что войска, участвующие в военных учениях на белорусской территории вблизи границ Украины, будут выведены по завершении этих военных маневров.

Сам Путин не упоминал такие уступки, когда выступал со СМИ после шестичасовых переговоров с Макроном в Кремле вечером в понедельник.

Французский чиновник сказал, что во время переговоров Макрон согласился "открыть диалог по стратегическим вопросам", но подробности того, что может включать этот диалог, неизвестны.

Французский чиновник отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность об усилении дипломатии в рамках так называемого Нормандского формата.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил тезис, который неоднократно отрицали украинские власти – что проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" снят с рассмотрения ВР по договоренности в рамках Нормандского формата, где этого требовала Россия.

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Путин Российский кризис Макрон

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