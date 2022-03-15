ПАСЕ единоголасно приняла решение об изгнании России и просит дать Украине средства ПВО

Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

Об этом сообщает корреспондент Европравды.

Решение принято практически единогласно – за проголосовало 216, воздержались 3, против не было ни одного голоса.

В ходе рассмотрения резолюции стало известно, что Россия, поняв неизбежность своего исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе. "Но это не останавливает наши планы, не прерывает процедуру", – прокомментировал эту попытку президент ПАСЕ.

В принятом документе ПАСЕ рекомендует прекратить членство РФ в Совете Европы из-за несовместимости его действия с принципами организации. В то же время, учитывая, что РФ до конца этого года формально остается участником организации – ПАСЕ просит ускорить рассмотрение исков против России в Европейском суде по правам человека.

Несмотря на выход России из организации, ПАСЕ стремится продолжить поддержку негосударственных институтов, противодействующих диктатуре Путина. Решение поручает Совету Европы "поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом в России". Ожидается, что финансирование для этого будут предоставлено оставшимися членами СЕ. Также решение предлагает "усилить поддержку государств Совета Европы, принявших большое количество украинских беженцев".

Кроме этого, ПАСЕ единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.

ПАСЕ сначала планировала отклонить все поправки, касающиеся создания бесполетной зоны, предоставления Украине военной помощи и тому подобное, объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. Однако после продолжительной дискуссии ассамблея также поддержала компромиссную формулу. ПАСЕ призвала все государства, оставшиеся в организации после изгнания России, "рассмотреть возможность увеличения их помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России".

Смотрите объяснение ЕП о том, что изменяет изгнание России: Россия уходит из Совета Европы. А как же ЕСПЧ, суд в Страсбурге?