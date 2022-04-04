В ЕС в среду обсудят новые санкции против РФ, в том числе эмбарго на энергоносители – СМИ

Послы ЕС обсудят расширение санкций против России после разоблачения новых фактов военных преступлений после освобождения Киевской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Обещание усилить ограничительные меры против России было сделано после резкого осуждения Западом российских военных преступлений против невооруженных украинских мирных жителей в недавно освобожденных районах вокруг Киева, в то время как Москва смещает фокус войны на восток страны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала "усилить санкции против России и оказать еще больше поддержки обороне Украины", в то время как ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан призвал к "сильнейшему международному экономическому давлению" на Москву.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас попросила "скорее ввести пятый раунд жестких санкций ЕС".

Существующие меры ЕС включают блокировку семи российских банков в глобальной платежной сети SWIFT, блокировку экспорта ключевых технологий в Россию, в том числе для оборонного, энергетического, телекоммуникационного и авиационного секторов, закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний и замораживание активов против сотен российских олигархов и чиновников, в том числе числе Путина.

Предстоящие меры, предложенные некоторыми странами-членами, включают больше индивидуальных санкций, запрет российским кораблям использовать порты ЕС, больше экспортных ограничений и эмбарго на поставки энергоносителей, таких как уголь, нефть или газ, чего давно требует Украина, но ранее этому противостояли несколько государств ЕС.

Призывы к санкциям, направленным против российского экспорта энергоносителей, от которого сильно зависит ЕС, усилились в Италии, одной из стран ЕС, которая больше всего зависит от российского газа, Энрико Летта, глава левоцентристской Демократической партии, младший партнер в правительстве национального единства премьер-министра Марио Драги, призвал к "полному нефтегазовому эмбарго на Россию".

Напомним, 3 апреля страны Балтии первыми в ЕС отказались от покупки российского газа.