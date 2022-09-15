Россия уничтожила или захватила более 15% зернохранилищ в Украине – Госдепартамент США

По оценкам неправительственной организации Conflict Observatory, финансируемой Государственным департаментом США, в результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали 15,7% украинских хранилищ урожая.

Как передает "Европейская правда", об этом внешнеполитическое ведомство США сообщило в четверг.

В Conflict Observatory уточняют, что на июль 2022 года российские оккупационные силы контролировали примерно 6,24 миллиона тонн украинских хранилищ урожая.

Кроме того, на контролируемой Украиной территории были повреждены хранилища вместимостью 2,25 миллиона тонн, а на контролируемых Россией – 0,82 миллиона тонн. В общей сложности это составляет более 5% довоенного объема хранения урожая по всей Украине.

Как отмечают в Госдепе, умышленное уничтожение зернохранилищ может составить военное преступление и нарушение Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям 1949 года. Соединенные Штаты призвали к дальнейшему расследованию этих случаев.

Американское внешнеполитическое ведомство напомнило, что именно действия России обострили глобальный кризис продовольственной безопасности и привели к стремительному росту стоимости пшеницы. Там отмечают, что "зерновое соглашение" помогло стабилизировать ситуацию.

"Но если сельскохозяйственная инфраструктура в Украине и дальше будет страдать от войны, этот прогресс в глобальной продовольственной безопасности окажется под угрозой", – добавляют в Государственном департаменте США.

По данным ведомства, с февраля США предоставили более 5,7 миллиарда долларов гуманитарной помощи для обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин своими заявлениями о якобы неэффективности "зернового коридора" хочет шантажировать мир голодом, требуя уступок в обмен на продление договоренности.