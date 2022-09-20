Германия заполнила газовые хранилища более чем на 90%

Заполненность газовых хранилищ в Германии превысила 90% – несмотря на полную остановку "Северного потока", свидетельствуют данные операторов европейских хранилищ.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Deutschlandfunk.

Согласно планам правительства, до 1 ноября хранилища нужно заполнить не менее чем на 95%. Эти объемы примерно соответствуют стандартным объемам потребления на январь-февраль.

Как известно, с начала сентября "Газпром" полностью остановил "Северный поток". С этого момента Германия получает весь газ через трубопроводы из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а ближе к концу года на северном побережье начнут работу первые два СПГ-терминала. Как сообщалось, Берлин договаривается о поставках с ОАЭ, Катаром и африканскими странами.

В целом в ЕС уровень заполненности хранилищ составляет в среднем 86% и опережает график, согласно которому нужно было достичь 80% к 1 ноября.