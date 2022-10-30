Немецкая контрразведка говорит об активизации деятельности иностранных разведок в стране

Военная контрразведка Германии (MAD), сообщает о повышенной активности иностранных разведок на территории Германии.

Как сообщает Spiegel, об этом заявила руководитель ведомства Мартина Розенберг, пишет "Европейская правда".

"Управляемые иностранными государствами агенты используют все возможные способы получения информации, оказания влияния и продвижения интересов своих стран", - сообщила она.

По ее словам, контрразведка в последнее время зарегистрировала многочисленные случаи необычной деятельности и попыток шпионажа. Так, например, над полигонами Бундесвера, в частности теми, где обучают украинских военных, неоднократно замечали загадочные беспилотники. Один из таких примеров - полигон Вильдфлекен в Баварии. Минобороны Германии сообщило, что в ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные беспилотники несколько раз летали над участком вблизи границы между федеральными землями Бавария и Гессен.

В конце августа - о чем тогда сообщали - российские агенты пытались выведывать информацию об обучении украинских военных, которые осваивают западные системы вооружения. MAD заметила подозрительные авто неподалеку от военных баз в районе города Идар-Оберштейн в Рейнланд-Пфальце и Грефенвер в Баварии.

"Наша цель - выявлять попытки шпионской деятельности, особенно со стороны разведок России и Китая, на ранней стадии и эффективно реагировать на них в сотрудничестве с другими национальными ведомствами и международными партнерами", - добавила Мартина Розенберг.