Стефанишина считает, что вступление в ЕС возможно даже без завершения войны

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что вступление Украины в ЕС нельзя привязывать к вопросу завершения войны или деоккупации.

Об этом она заявила в Канаде, отвечая на вопросы журналистов на полях Галифакской конференции по безопасности.

Вице-премьер убеждена, что даже в случае, если окончательное завершение войны затянется, это не станет преградой для вступления Украины в ЕС.

"Я не буду делать никаких прогнозов относительно времени, но когда речь идет о членстве, то динамика войны не будет решающим фактором. Мы можем вступить в ЕС даже в случае, если война не будет окончательно завершена", - заявила она.

Стефанишина не стала уточнять, какие элементы войны могут затянуться до того времени, когда Украина вопрос вступления в ЕС перейдет в практическую плоскость, но напомнила, что ранее Украина и ЕС заключили торговое политическое соглашение, несмотря на наличие оккупированных территорий.

"Напомню, что мы заключили Соглашение об ассоциации, когда Крым был аннексирован и началась война в Донецкой и Луганской областях, но это не повлияло на запуск зоны свободной торговли, об этом даже не было отдельных оговорок", - подчеркнула она.

Как известно, Кипр, являющийся членом ЕС, не контролирует всю свою территорию - северная часть острова имеет статус оккупированной Турцией.

Ранее Стефанишина заявляла, что после завершения войны вступление в НАТО станет приоритетом Украины.

Украина рассчитывает в следующем году начать переговоры по вступлению в ЕС и уже готовит переговорную позицию по этому поводу.