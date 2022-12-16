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В Украину пришел первый груз оборудования для ремонта энергетики из США - посол

Пятница, 16 декабря 2022, 15:26

Первый груз аварийно-ремонтного оборудования для энергетической инфраструктуры прибыл в Украину из Соединенных Штатов.

Об этом написала в Twitter госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает "Европейская правда".

"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил - Украина победит", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Соединенные Штаты отправили Украине первую часть своего энергетического оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру страны после нападения со стороны России.

Заявление посла США прозвучало на фоне очередного массированного ракетного обстрела Украины Россией. В Воздушных силах сообщили, что утром 16 декабря Россия осуществила массированную атаку более 60 ракетами, как минимум в Кривом Рогу погибли люди. 

Представитель Киевской городской военной администрации сообщил, что более 40 ракет летели на Киев, из них 37 сбили. Из-за последствий попадания тех ракет, которые достигли цели, в столице впервые за время массированных обстрелов остановился метрополитен, сообщают о задержке и междугородных поездов.

"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации.

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США Война с РФ Энергетика

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