США отправили первую партию энергетического оборудования Украине на сумму $13 млн

Соединенные Штаты отправили Украине первую часть своего энергетического оборудования, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру страны после атак со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам одного из чиновников, первым траншем было энергетическое оборудование на сумму около $13 миллионов. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что на этой неделе из Соединенных Штатов вылетят еще два самолета с оборудованием.

"Россия пытается заморозить украинцев до смерти, когда мы вступаем в зиму. Наша стратегия сейчас в первую очередь состоит в том, чтобы помочь Украине защитить себя от этих преднамеренных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, потому что это может привести к гуманитарной катастрофе", - высокопоставленный американский чиновник.

Другой представитель заявил, что оборудование отправлено с военной базы США. Первый транш является частью помощи в размере $53 миллионов, объявленной в прошлом месяце после того, как Украина заявила, что ей нужны трансформаторы и генераторы, а также системы противовоздушной обороны.

В прошлый четверг заместитель министра энергетики США Дэвид Терк встретился с представителями нефтегазовых компаний, чтобы изучить способы поддержки энергетической устойчивости Украины.

Как известно, партнеры в течение последних недель передают в Украину генераторы и оборудование для ремонта электросетей, чтобы помочь справиться с последствиями ракетных ударов РФ по энергетическим объектам.

Среди последнего, Эстония передала украинским городам еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием; Франция передала 100 генераторов средней мощности; Нидерланды анонсировали предоставление трансформаторов, коммутационных компонентов и кабелей.