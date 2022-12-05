На территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета
Понедельник, 5 декабря 2022, 15:49
На территории Молдовы рядом с украинской границей после очередного ракетного удара РФ по Украине обнаружили ракету.
Об этом сообщают молдавские СМИ, среди которых Newsmaker.
Сотрудники МВД обнаружили ракету рядом с границей, вблизи города Бричаны. Как отмечают, ее нашел патруль пограничной полиции, поскольку в связи с обстрелами контроль за границей усилили.
Район оцепили полиция и пограничники, ожидают прибытия специализированных служб.
Новость дополняется...
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.