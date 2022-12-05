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На территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета

Понедельник, 5 декабря 2022, 15:49

На территории Молдовы рядом с украинской границей после очередного ракетного удара РФ по Украине обнаружили ракету.

Об этом сообщают молдавские СМИ, среди которых Newsmaker.

Сотрудники МВД обнаружили ракету рядом с границей, вблизи города Бричаны. Как отмечают, ее нашел патруль пограничной полиции, поскольку в связи с обстрелами контроль за границей усилили. 

Фото з Telegram-каналу Newsmaker
Фото: Telegram-канал Newsmaker

Район оцепили полиция и пограничники, ожидают прибытия специализированных служб. 

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Молдова Война с РФ

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