На территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета

На территории Молдовы рядом с украинской границей после очередного ракетного удара РФ по Украине обнаружили ракету.

Об этом сообщают молдавские СМИ, среди которых Newsmaker.

Сотрудники МВД обнаружили ракету рядом с границей, вблизи города Бричаны. Как отмечают, ее нашел патруль пограничной полиции, поскольку в связи с обстрелами контроль за границей усилили.

Фото: Telegram-канал Newsmaker

Район оцепили полиция и пограничники, ожидают прибытия специализированных служб.

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