Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Украина получит первый транш из 18 млрд евро макрофина от ЕС на этой неделе

Понедельник, 16 января 2023, 12:04

Украина уже на этой неделе получит первую часть средств из пакета макрофинансовой помощи от ЕС общим объемом 18 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и премьер Украины Денис Шмыгаль. 

"Имею честь подписать Меморандум о взаимопонимании со стороны ЕС о предоставлении Украине европейского финансирования в 2023 году, до 18 млрд евро в виде займов. Первая выплата в размере 3 млрд будет осуществлена позже на этой неделе. Это позволит Украине закрывать самые насущные потребности, имея стабильное поступление средств в течение года", - сообщил Домбровскис. 

"Украина и ЕС только что подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении €18 млрд макрофинансовой помощи. На этой неделе ожидаем получить транш в размере €3 млрд. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен и Валдису Домбровскису. Это поможет Украине в дальнейшем поддерживать макрофинансовую стабильность", - отметил Денис Шмыгаль. 

Посол ЕС Матти Маасикас напомнил, что это будет первый транш международной финансовой помощи для Украины в 2023 году. 

Напомним, решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему. 

Читайте подробнее на эту тему в статье Шантаж ценой Украины: как ссора Польши и Венгрии с ЕС могла стоить Киеву 18 млрд евро

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ макрофин Еврокомиссия

Статьи

Чехия восстала против пророссийского реванша: что показал первый тур выборов президента

Зная о своем высоком антирейтинге, Андрей Бабиш попытается выиграть второй тур за счет компромата и манипуляций (укр)
16 января 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США

Скандал вокруг секретных документов стал удобным политическим оружием в руках Республиканской партии. И вполне может повлиять на выборы 2024 года (укр.)
13 января 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда

Энергетический 2023 год: Европа выиграла бой у РФ, но битва продолжается

РФ и дальше будет искать возможности объединять вокруг себя поставщиков и транспортеров газа в Европу (укр.)
13 января 2023 — Елена Павленко, DiXi Group