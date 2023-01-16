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Україна отримає перший транш з 18 млрд євро макрофіну від ЄС цього тижня

Понеділок, 16 січня 2023, 12:04

Україна вже цього тижня отримає першу частину коштів з пакета макрофінансової допомоги від ЄС загальним обсягом 18 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс та прем'єр України Денис Шмигаль. 

"Маю за честь підписати Меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році, до 18 млрд євро у вигляді позик. Перша виплата у розмірі 3 млрд буде здійснена пізніше цього тижня. Це дозволить Україні закривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів протягом року",  - повідомив Домбровскіс. 

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макрофінансову стабільність", - зазначив Денис Шмигаль. 

Посол ЄС Матті Маасікас нагадав, що це буде перший транш міжнародної фінансової допомоги для України у 2023 році. 

Нагадаємо, рішення про цей пакет допомоги ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього. 

Читайте детальніше на цю тему у статті Шантаж ціною України: як сварка Польщі та Угорщини з ЄС могла коштувати Києву 18 млрд євро

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