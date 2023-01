Україна отримає перший транш з 18 млрд євро макрофіну від ЄС цього тижня

Україна вже цього тижня отримає першу частину коштів з пакета макрофінансової допомоги від ЄС загальним обсягом 18 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс та прем'єр України Денис Шмигаль.

"Маю за честь підписати Меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році, до 18 млрд євро у вигляді позик. Перша виплата у розмірі 3 млрд буде здійснена пізніше цього тижня. Це дозволить Україні закривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів протягом року", - повідомив Домбровскіс.

When disbursed later this week, will be the first international financial support for Ukraine in 2023. The agreement over the 18 billion of support for this year brings much needed predictability and relief to Ukraine's state budget. https://t.co/39EkyIWeRp