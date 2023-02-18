В Германии заморожены российские активы на сумму 5,32 млрд евро

Менее чем через год после начала российской агрессивной войны в Украине в Германии под санкции попали активы на общую сумму 5,32 миллиарда евро.

Об этом сообщило Федеральное министерство финансов на запрос Welt, сообщает "Европейская правда".

Эта сумма состоит из активов российских "юридических лиц", к которым относится Центральный банк России, а также физических и юридических лиц, попавших в санкционный список ЕС. В министерстве не захотели ответить, насколько велики замороженные активы российских олигархов в Германии.

Центральное ведомство по выполнению санкций (ZfS) все еще находится на стадии развития. Сейчас там работают 36 сотрудников, "дальнейший набор персонала постоянно продвигается вперед", сообщили в Министерстве финансов. Для "приоритетных сфер, таких как определение активов", структуры "находятся на стадии развития".

Собственно, согласно Закону о применении санкций II, ZfS также должен вести реестр замороженных активов, который публикуется на сайте ведомства. Однако пока этого не произошло.

"Записи могут быть сделаны только тогда, когда есть безопасный статус расследования", - заявили в Министерстве финансов. "Начата техническая реализация реестра активов", - говорится в сообщении.

Напомним, постоянные представители стран ЕС в среду одобрили создание специальной рабочей группы, которая будет работать для использования заблокированных активов России в пользу восстановления Украины после войны.