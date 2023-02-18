Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тысяч

Более 45 000 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии, и ожидается, что количество жертв возрастет еще больше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Количество погибших в Турции составляет 39 672 человека, в то время как соседняя Сирия сообщила о более 5 800 погибших. Количество жертв в Сирии не меняется уже несколько дней.

В то время как многие международные спасательные команды покинули огромную зону землетрясения, местные команды в субботу продолжали поиски в разрушенных зданиях, надеясь найти выживших, несмотря на все трудности. Эксперты говорят, что большинство спасений происходит в течение 24 часов после землетрясения.

Спустя двенадцать дней после землетрясения три человека, в том числе ребенок, были спасены живыми из-под завалов здания в городе Антакья на юге Турции в субботу, через 296 часов после землетрясения.

Гуманитарные организации говорят, что пострадавшие будут нуждаться в помощи в течение следующих месяцев, поскольку разрушены многие важные объекты инфраструктуры.

В соседней Сирии, уже разрушенной более чем десятилетней гражданской войной, большинство жертв приходится на северо-запад, территорию, контролируемую повстанцами, воюющими с президентом Башаром Асадом - конфликт, который осложнил усилия по оказанию помощи людям, пострадавшим от землетрясения.

Ни Турция, ни Сирия не сообщают, сколько людей считаются пропавшими без вести после землетрясения.

Семьи, которые все еще ждут своих родственников в Турции, все больше возмущаются тем, что они считают коррумпированной строительной практикой и глубоко несовершенным городским развитием, что привело к разрушению тысяч домов и предприятий.

Турция пообещала провести расследование в отношении всех, кого подозревают в ответственности за обрушение зданий, и издала приказ о задержании более 100 подозреваемых, в том числе застройщиков.

В четверг Организация Объединенных Наций призвала выделить более 1 миллиарда долларов на операцию по оказанию помощи Турции, а также объявила призыв о выделении 400 миллионов долларов для сирийцев.