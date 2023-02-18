США и Британия назвали войну РФ против Украины глобальной войной

Вице-президент США Камала Харрис и премьер Великобритании Риши Сунак охарактеризовали российское вторжение в Украину как глобальную войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении офиса британского премьера по результатам встречи политиков.

Сунак и Харрис отдали должное прочности британско-американских отношений и согласились, что нет более наглядного доказательства этого, чем то, что обе страны являются ближайшими международными партнерами Украины.

Политики обсудили, как ускорить международные действия в отношении Украины, чтобы позволить ей победить в войне и обеспечить справедливый и долговременный мир. Они согласились, что важно думать не только о насущных потребностях Украины, но и о том, как международное сообщество может гарантировать, что Украина никогда больше не столкнется с подобными угрозами.

"Они согласились, что война Путина в Украине является глобальной войной, как с точки зрения ее влияния на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения ее последствий для международно признанных норм, таких как суверенитет", - говорится в сообщении

Премьер-министр Великобритании и вице-президент США осудили те страны, которые поддержали усилия Путина политически и военно.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил за создание для Украины расширенных возможностей натовского стандарта, которые должны дать ей защиту до того, как она станет членом Альянса.