Возвращение Крыма и неспособность РФ к войне: глава Госдепа об очертаниях победы Украины 

Соединенные Штаты Америки оставляют за Украиной решение о конфигурации будущей победы, однако ждут установления "справедливого" и "устойчивого" мира.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Выступая на панельной дискуссии с участием украинского коллеги Дмитрия Кулебы, он заявил о готовности Вашингтона к тому, что Киев сам будет определять очертания завершения российско-украинской войны.

"Мы поддержим то решение о будущем Украины, которое примут украинцы. Но мы все искренне заинтересованы в том, чтобы это был справедливый мир и устойчивый мир", - заявил Блинкен, после чего взялся подробно объяснить, что он вкладывает в эти термины.

По его словам, "справедливый" означает такую мирную договоренность, которая будет соответствовать принципам Устава ООН. В то же время, любые территориальные уступки агрессору он считает несовместимыми с этим подходом. "Фундаментально противоречит интересам любой страны тот вариант, если агрессор сможет силой отстоять (оккупированную) территорию. Потому что в этом случае каждый агрессор сделает вывод: то если Россия может этого достичь - то и мы сможем этого достичь. Это - путь к миру заполненному конфликтами", - пояснил свою категоричность Блинкен.

Крым, по мнению США и международного права, также является украинской территорией, которая не должна остаться у агрессора.

"Устойчивый мир означает такой, когда мы сделаем все возможное, чтобы Россия не могла просто повторить то же самое. Через год или через пять. Это означает, в частности, что Украина способна сдерживать агрессора, а если нужно - то и защититься от агрессии", - добавил Энтони Блинкен.

Дмитрий Кулеба, сидевший рядом, подтвердил, что Украина воспримет только такую победу, которая будет означать полное восстановление территориальной целостности.

Как сообщала "Европейская правда", в Мюнхене глава Минобороны Германии пообещал достичь победы Украины в войне. Перед тем, на "Украинском ланче" фонда Пинчука состоялся спор: Кулеба и европейские лидеры ответили на намеки об уступках Украины.

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