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Глава Минобороны Франции не исключает обучения украинских пилотов

Воскресенье, 19 февраля 2023, 14:46

Французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил, что в вопросе обучения украинских пилотов на западных истребителях во Франции "ничего не исключено".

Как сообщает "Европейская правда", такое он сказал в интервью Le Parisien.

Говоря о возможном предоставлении Украине западных истребителей, Лекорню напомнил, что для Франции в этом вопросе "не существует никаких табу, и наши критерии анализа хорошо известны".

"Передача самолетов поднимает очень сложные логистические и практические вопросы. Запрос Украины является составляющей потребности защитить свое небо, как и системы противовоздушной обороны - где Франция является лидером - и является частью той же логики: создать "защитный пузырь" вокруг поля боя или городов", - отметил он.

Как известно, на сегодня только Великобритания объявила, что начнет подготовку украинских пилотов на истребителях западного образца.

Франция имеет истребители собственного производства Rafale, для передачи которых не потребуется согласия другого государства - как в случае F-16, которые производятся в Соединенных Штатах.

В конце января французские власти подтвердили, что рассмотрят запрос Украины на подготовку пилотов истребителей.

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