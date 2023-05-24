В Совете Федерации РФ пригрозили Санду за готовность арестовать Путина

Первый заместитель председателя международного комитета Совета федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что Россия может возбудить уголовное дело против президента Молдовы Майи Санду и объявить ее в международный розыск.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Джабаров заявил 23 мая в своем Telegram-канале.

По словам Джабарова, Санду могут обвинить в угрозах в адрес президента РФ Владимира Путина.

"Похоже, у гражданки Румынии госпожи Майи Санду, которая занимает должность президента Молдовы, что-то с головой. У Следственного комитета РФ есть все основания возбудить в отношении Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста президента России. Размечталась, чтобы глава Великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависят от Москвы", – написал Джабаров.

23 мая Санду заявила, что Молдова выполнит решение Международного уголовного суда и арестует Путина, если он приедет в страну.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконной депортацией украинских детей.

Смотрите также блог "ЕвроПравды" о том, как Санду заговорила жестко о России и Путине.



