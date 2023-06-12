В парламенте Британии ожидают большой атаки Украины на Донбассе в ближайшие дни

Председатель оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что в ближайшие несколько дней следует ожидать "большой атаки" Украины на Донбассе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

"В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса", – заявил председатель комитета по вопросам обороны Великобритании.

Тобиас Эллвуд сказал, что украинская армия проводит "зондирующие и формирующие операции", а "основной фронт украинского потенциала все еще находится в резерве, готовый к этой одиночной атаке".

"Россияне не знают, где это будет, но мы видим, что между группой "Вагнера" и самими российскими войсками наступает хаос", – сказал он.

По его словам, подрыв Каховской дамбы показал, что Владимир Путин "даже не верил в то, что сможет удержать эту дамбу".

Но он призвал к осторожности всех, кто считает, что Украина "нападет" и "все закончится очень быстро".

Тобиас Эллвуд, бывший министр обороны, призвал союзников предоставить больше танков, истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.

Напомним, ввиду первых потерь в ходе контрнаступления заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит предоставить больше танков немецкого производства.