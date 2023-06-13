На июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены Альянса пообещают нарастить военную помощь Украине и обязуются помогать в долгосрочной перспективе.

Об этом в интервью телеканалу PBS заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

"Самое важное, что произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, – это то, что союзники по НАТО выразят решительную поддержку Украине не только на словах, но и на деле. Потому что я абсолютно уверен, что наши союзники по НАТО сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины и пообещают поддерживать и наращивать ее", – сказал он.

По словам генсека НАТО, в Вильнюсе члены Альянса дадут понять, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Говоря о возможности членства Украины в НАТО, Столтенберг отметил, что среди союзников продолжаются консультации.

"Еще рано говорить о конкретном результате, но союзники во многом согласны. Мы согласны с тем, что двери НАТО открыты, как мы продемонстрировали в случае Финляндии и Швеции", – добавил он.

В то же время, как отметил генсек НАТО, "невозможно назвать точные даты, когда мы находимся в разгаре войны".

"Потому что если Украина не победит, то членство не будет обсуждаться вообще, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", – добавил он.

Он сказал, что также согласован многолетний план по обеспечению перехода украинской армии от советских доктрин к современным стандартам НАТО, а также обеспечить ее полную оперативную совместимость с НАТО, что приблизит членство.

Как сообщалось, Украина стремится стать членом Североатлантического альянса вскоре после достижения военной победы над Россией и стремится получить гарантию этого на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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