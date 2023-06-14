Страны ЕС хотят изменить план по наращиванию производства боеприпасов - СМИ

Большинство стран ЕС выступают за исключение ряда положений из предложенного Еврокомиссией плана по наращиванию производства боеприпасов.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По словам нескольких дипломатов, 21 страна ЕС выступает за исключение нескольких разделов из Акта о поддержке производства боеприпасов (ASAP), который предусматривал увеличение производства до одного миллиона снарядов в следующем году.

По их мнению, Еврокомиссия использует чрезвычайную ситуацию для злоупотребления полномочиями.

Собеседник рассказал изданию, что одна группа во главе с Германией осуждает "чрезмерное вмешательство" исполнительной власти ЕС в сферу компетенции стран-членов.

Не поддерживают предложение Еврокомиссии Бельгия, Болгария, Эстония, Мальта, Люксембург. Швеция, которая сейчас председательствует в ЕС, остается нейтральной.

В основе споров лежит вопрос о том, предоставлять ли Еврокомиссии и небольшой группе стран-членов разрешение на размещение приоритетных заказов.

Также эти страны хотят исключить из плана производства боеприпасов требование об обмене конфиденциальной информацией, которую Еврокомиссия использовала бы для выявления проблем в логистике.

Кроме того, они хотят исключить из документа положения, которые позволят оборонным компаниям поставлять военное оборудование на территорию Евросоюза без экспортной лицензии государства ЕС.

14 июня послы ЕС должны были согласовать свою позицию относительно начала межинституциональных переговоров с Еврокомиссией и Европарламентом, которые уже одобрили текст в начале этого месяца.

В марте Совет Евросоюза одобрил план по обеспечению Украины миллионом боеприпасов в течение 12 месяцев, который состоит из трех частей: передача артиллерийских снарядов из запасов государств ЕС, совместные закупки у оборонных компаний и инвестиции в промышленные мощности.

По словам топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля, по состоянию на сейчас государства Евросоюза предоставили Украине 220 тысяч артиллерийских боеприпасов различных калибров и 1300 ракет.

Больше о намерениях ЕС читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.