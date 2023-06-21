Германия предоставила новую партию военной помощи Украине

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли, среди прочего, высокоточные управляемые боеприпасы.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".

В новую партию помощи вошли 155-мм высокоточные управляемые снаряды и тысяча 155-мм артиллерийских снарядов, два тягача MAN HX81 с колесной формулой 8х8 и полуприцепы, 6 автомобилей охраны границы.

Кроме того, анонсирована поставка партии неопределенного количества ракет к ЗРК Patriot.

На прошлой неделе на министерской встрече государств НАТО в Брюсселе глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия "немедленно" предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot.

Также компания Raytheon Technologies, которая является производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства и передать Украине дополнительные системы.