Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов РФ

В украинском правительстве готовят механизм, который позволит конфисковать до $500 млрд замороженных на Западе активов РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

По его словам, конфискация российских активов должна стать основным источником получения средств на восстановление Украины.

"Россия должна заплатить за то, что разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов замороженных на Западе российских активов", – заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что Совет Европы уже принял историческое решение о создании Реестра убытков, нанесенных агрессией России против Украины. "Это первый компонент Международного компенсационного механизма", – сказал премьер.

Вторым источником восстановления, по его словам, будут средства украинского бюджета, в том числе средства от конфискации российских активов в Украине. Третий источник – это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился видением правительства о следующих шагах, которые следует сделать для использования замороженных российских активов в восстановлении Украины, и предлагает создать универсальный механизм взыскания компенсаций со стран-агрессоров.

Шмыгаль отметил первые шаги Британии, которые закладывают основу для передачи замороженных российских денег на восстановление Украины (подробно об этом – в статье Добровольно-принудительно: Британия нашла путь, как отдать Украине средства росолигархов).