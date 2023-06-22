Бельгийцы называют превышение скорости топ-проблемой в жизни своих общин

Превышение скорости оказалось на первом месте среди проблем в жизни общины/района, которые беспокоят бельгийцев.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Сбор данных проводили для опроса Security Monitor, который публикует федеральная полиция.

Главные проблемы, которые беспокоят бельгийцев в тех общинах, где они проживают, оказались связаны с автомобильным движением. Среди 10 проблем своей общины, названных респондентами, в среднем пять связаны с автотранспортом.

Чаще всего жалуются на то, что водители ездят с ненадлежащей скоростью (67%), на агрессивное вождение (46%), ненадлежащую парковку (44%), шум от дорог и тяжелых фур (38-39%).

Вторая после превышения скорости проблема – стихийные свалки и засорение обочин, это упомянули 50% опрошенных.

Также люди упоминают опасения ограблений, жалуются на шум от соседей, кражи велосипедов и электросамокатов.

Полиция уже 10 лет ежегодно проводит такие опросы, чтобы понимать, какие проблемы есть в общинах, чувствуют ли они себя безопасно и довольны ли работой правоохранительных органов.

Напомним, Амстердам начал кампанию против туристов, которые приезжают ради баров и наркотиков.