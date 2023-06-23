Франция передала Украине оборудование для создания 3D-моделей мест военных преступлений, что поможет готовить материалы дел в частности по разрушению гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщило посольство Франции в Украине, пишет "Европейская правда".

22 июня Офису генерального прокурора Украины передали оборудование для создания 3D-моделей мест преступлений. Это официально завершает французскую миссию "Борьба с безнаказанностью", для которой в Украину приезжали французские следователи-криминалисты под эгидой Международного уголовного суда.

Генпрокурор Андрей Костин отметил, что Украина очень ценит эту французскую помощь. "Переданное сегодня оборудование очень поможет нашим прокурорам и экспертам в документировании последствий ударов по гражданской инфраструктуре. В Украине более 110 тысяч объектов, уничтоженных или поврежденных российскими военными", – отметил Андрей Костин.

Он напомнил, что ранее Франция подарила Украине две мобильные лаборатории для анализа ДНК, помогала в работе украинских следователей на месте и сделала свой вклад в работу Международного уголовного суда.

В Украину приезжали уже три команды французских следователей-криминалистов, помогая в расследовании преступлений, совершенных в Буче, Ирпене, Изюме, а недавно французские эксперты делились опытом с украинскими коллегами в Днепре и Кривом Роге.

Читайте также: Гаага готовит новости. Почему ордер МУС для Путина может привести даже к делу о геноциде.