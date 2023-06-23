Дуда: Польша предложила обучать украинских пилотов на F-16

Польша могла бы помочь с обучением украинских пилотов на западных истребителях F-16, поскольку у нее есть такие самолеты и персонал с опытом их обслуживания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью украинским телеканалам, в частности, Еспресо.

"Мы также предлагаем наши тренировки, когда речь идет о самолетах F-16. Ведь, как вы знаете, у нас есть определенный пул самолетов F-16, и у нас есть пилоты, которые уже имеют большой опыт работы на F-16, летали на них в разных местах, не только в Польше. Поэтому мы имеем возможность проводить эти учения", – сказал Дуда.

Он добавил, что Польша предложила проводить такие тренировки.

"Верю, что это будет способствовать победе Украины, отпору агрессору, которым является российская армия", – отметил польский президент.

Напомним, вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе.

После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников для истребителей F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

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