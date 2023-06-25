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Германия до конца года передаст Украине еще 45 зенитных установок Gepard

Воскресенье, 25 июня 2023, 08:10

Германия в сотрудничестве с Соединенными Штатами до конца года намерена передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard для укрепления ее противовоздушной обороны.

Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил руководитель Ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны, бригадный генерал Кристиан Фройдинг.

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По информации издания, на данный момент ФРГ уже передала Украине 34 установки Gepard, еще 15 будут доставлены в ближайшие недели.

"Кроме того, мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США", – сказал Фройдинг.

В интервью Welt am Sonntag бригадный генерал Бундесвера заявил, что считает противовоздушную оборону ключевым слабым местом в нынешнем контрнаступлении украинской армии.

"Мы делаем все, что можем. Но, несмотря на все это, имеет ли Украина достаточную противоракетную оборону? Однозначно нет!" – сказал Фрейдинг.

Также он напомнил, что Германия до конца 2023 года передаст Украине еще два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, которые имеют "почти 100-процентную точность", и еще четыре – в следующем году.

Ранее стало известно, что американская компания Global Military Products получила от Пентагона контракт на более 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины.

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