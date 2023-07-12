СМИ: Германия отказалась от создания в Польше центра по ремонту танков Leopard

Правительство Германии отказалось от создания на территории Польши центра по ремонту танков Leopard, которые были переданы Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Handelsblatt сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

По данным собеседников газеты, причиной такого решения стали завышенные ценовые ожидания польской стороны.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

В то же время издание отмечает, что Украине срочно нужен способ отремонтировать поврежденную западную технику на фоне контрнаступательных операций ВСУ.

Ранее появился материал Spiegel о том, что Берлин и Варшава по ряду причин не могут договориться о создании центра, тогда как несколько танков уже ждут ремонта.

Немецкие танкостроители считают, что споры вокруг танкового хаба являются политически мотивированными.