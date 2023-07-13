Что получила Украина на саммите НАТО и были ли шансы на большее

Украине не удалось выполнить свой план-максимум на саммите в Вильнюсе – получить политическое приглашение к вступлению в НАТО, которое бы после завершения войны открыло двери для начала вступительного процесса.

Стоит уточнить: речь шла именно о политическом приглашении, а не формальном приглашении с началом вступительного процесса, как в случае тех же Швеции или Финляндии.

Но Украине вполне удалось выполнить план-минимум, говорится в статье директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук Программа-минимум в Вильнюсе: что получила Украина от саммита НАТО и что должна делать дальше.

А планом минимум было достичь "Бухарест плюс" в контексте формулировок относительно членства в Альянсе и "Будапешт плюс" в контексте обязательств по безопасности.

Сначала о "Бухарест плюс".

Как бы парадоксально это ни звучало, изменения, которые произошли в восприятии будущего членства Украины в НАТО в головах западных десижнмейкеров, значительно глубже, чем это нашло отражение на бумаге – в финальном коммюнике саммита.

Сегодня вероятность того, что Украина присоединится к Альянсу, уже не вызывает сопротивления даже у самых больших скептиков.

Вопрос – как именно и когда именно. И здесь у нас с партнерами по НАТО все еще остаются существенные различия в видении.

В Альянсе считают, что на этапе активных контрнаступательных действий следует четко разделять два трека по Украине: поддержку в войне и интеграцию в НАТО. А если в ключевых столицах Альянса и просматривается какая-то связь между этими треками, то как угроза к эскалации в войне.

В Киеве, наоборот, видят эти два трека как взаимосвязанные – приглашение Украины в НАТО, а тем более, начало реального вступительного процесса могло бы быть вкладом и в завершение нынешней войны, а не только страховкой от новых, последующих агрессий. То есть привести к деэскалации.

Все чаще приходится слышать – в том числе и от американских собеседников – о потенциальной возможности применения в Украине модели Западной/Восточной Германии: когда в НАТО будут готовы принять Украину даже до момента, когда она еще не восстановит полностью территориальную целостность, освободив все территории, включая Крым.

Очевидно, что в обмен на пошаговый сценарий Украина, как и в свое время Западная Германия, должна будет взять на себя некоторые обязательства – вроде обязательства не освобождать Крым военным путем.

Во-вторых, в Киеве четко разделяли приглашение и вступление в НАТО, руководствуясь логикой, что приглашение может быть и во время войны, а вступление – уже после. В НАТО, наоборот, настаивают: приглашение и начало вступительного процесса – один этап.

Все, кто работал над решением о приглашении Украины – и в нашей стране, и за пределами, понимали: то, что не удастся сделать в Вильнюсе, нужно будет "дорабатывать" в Вашингтоне.

Любая кампания предполагает время. Еще два месяца назад любая формулировка со словами "приглашение" или "пригласить" вызывала настолько неприкрытое раздражение в отдельных столицах, что безопаснее было ее вслух не произносить даже за очень закрытыми дверями.

Более того, было сопротивление вообще говорить о будущем членстве Украины в Вильнюсе – как будто этой темы не существует в принципе в природе. Украина навязала эту повестку дня, понимая, что если мы хотим выйти с определенными конкретными решениями в Вашингтон, мы должны начинать прорабатывать их уже сейчас.

Получилось все честно, хоть и не очень приятно – мы навязали им свою повестку дня, они навязали нам свою декларацию.

Теперь к "Будапешту плюс" – а именно к декларации по поддержке Украины в сфере безопасности, которая была одобрена в Вильнюсе в рамках G7.

Еще раз расставим точки над "і": это не гарантии безопасности, это гарантии поддержки в сфере безопасности.

Просто вместе со странами-членами НАТО мы договорились называть их "обязательствами по безопасности".

Если внимательно взглянуть на содержание декларации, то, по сути, это является закреплением на бумаге формулы "поддерживать Украину так долго, как нужно" – военно и финансово. По меньшей мере, до нашего вступления в НАТО.

Подробнее – в материале Алены Гетьманчук Программа-минимум в Вильнюсе: что получила Украина от саммита НАТО и что должна делать дальше.