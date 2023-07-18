Встреча G20 в Индии завершится без совместного заявления из-за раскола по войне в Украине

Двухдневные переговоры между министрами финансов стран "Группы двадцати" (G20) завершатся во вторник без совместного заявления из-за разногласий между крупными странами относительно войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, сообщили индийские чиновники, которые принимают встречу.

Большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении России и ее войны в Украине. Однако Россия и ее партнер Китай выступали против любого такого шага, отметил неназванный индийский чиновник.

Кроме того, Индия как хозяйка встречи не смогла подготовить окончательное коммюнике, приемлемое для всех членов, сказал чиновник.

По его словам, некоторые страны настаивали на том, чтобы называть конфликт войной, в то время как Россия называет свою захватническую войну "специальной военной операцией".

Встреча в западном штате Гуджарат является третьей финансовой встречей G20 во время председательства Индии в объединении 20 государств.

Индия не смогла подготовить совместное заявление ни по одному из ключевых направлений, с тех пор как она взяла на себя председательство в G20 в декабре прошлого года.

Некоторые чиновники заявили, что на этот раз острота дискуссии была меньше, чем во время первых встреч в Бенгалуру в феврале, хотя страны оставались твердыми в своих позициях.

После завершения встреч в Бенгалуру отсутствие консенсуса между членами G20 привело к тому, что Индия прибегла к публикации "резюме и итогового документа", в котором просто подытожила двухдневные переговоры и отметила разногласия.