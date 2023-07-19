Путин не поедет на саммит в ЮАР, где его должны были бы арестовать

Президент России Владимир Путин "по взаимному согласию" не поедет на саммит БРИКС в Южноафриканской Республике, где его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы.

На саммите лично будут присутствовать лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

"По взаимному согласию, президент России Владимир Путин не поедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", – говорится в сообщении.

До сих пор сохранялась неопределенность по поводу того, поедет ли лидер РФ на саммит, поскольку ЮАР – страна-участница Римского статута и обязана была бы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Ранее президент ЮАР Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС.

На прошлой неделе уже появлялась информация, что ЮАР просила Россию отправить вместо Путина Лаврова, но получила отказ.

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