ЕС подтвердил, что отложил представление предложения о замороженных активах РФ

Предложение Европейской комиссии по использованию замороженных государственных российских активов в ЕС в пользу Украины не будет опубликовано до сентября.

Об этом заявил в четверг представитель Еврокомиссии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Дискуссии между странами-членами проходят хорошо. Последнее заседание рабочей группы Совета по этому вопросу состоялось 12 июля, а следующее состоится в сентябре", – сказал представитель ЕС журналистам.

Он добавил, что интенсивная работа ведется в контексте G7, и "мы стремимся иметь заявление G7 до летних каникул". "А юридическое предложение мы хотим иметь после летних каникул", – подчеркнул он.

Изначально ожидалось, что предложение Еврокомиссии будет опубликовано до августа.

С момента вторжения России в Украину ЕС заморозил более 200 миллиардов евро активов российского центрального банка, большая часть которых хранится в Бельгии.

ЕС также заморозил средства, находящиеся в частных руках.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия и Европейский центральный банк имеют противоположные взгляды относительно рисков возможного использования прибыли от замороженных активов Центробанка России в Европе для восстановления Украины.

Тогда же агентство отметило, что из-за упомянутых противоречий Еврокомиссия сдвинула сроки представления своего предложения по использованию активов Центробанка России с лета на минимум начало сентября.

В июне Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС. После этого он сосредоточился на плане конфискации прибыли с использования этих активов.

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