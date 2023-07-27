Польща вперше за 18 років створює у війську ракетний підрозділ та відкриває "академію HIMARS"

В состав Войска Польского после 18-летнего перерыва возвращается ракетно-артиллерийское подразделение.

Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак после подписания решения о создании "академии HIMARS" и 1-й ракетной бригады, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Блащак в четверг в селе Киево Куявско-Поморского воеводства принял участие в церемонии подписания решения о создании "академии HIMARS" и 1-й ракетной бригады, а также в ракетных учениях с использованием пусковой установки HIMARS.

"Через 18 лет в польскую армию возвращается ракетно-артиллерийское подразделение", – сказал глава Министерства обороны.

Он напомнил, что в 2005 году была расформирована последняя эскадрилья, оснащенная постсоветским вооружением – ракетами "Точка", дальность действия которых составляет 70 километров. "Сегодня мы увидели в действии HIMARS, дальность действия которых составляет до 300 километров", – подчеркнул он.

По его словам, это означает, что польская армия имеет возможность вести огонь на большие расстояния. "Это чрезвычайно важно для сдерживания агрессора. Мы осознаем, что HIMARS в руках украинцев является эффективным оружием для остановки российского вторжения", – добавил Блащак.

"Академия HIMARS" будет заниматься всем, что связано с логистикой и обслуживанием артиллерийских систем. Она будет заниматься подготовкой специалистов и командного состава.

Глава Минобороны подчеркнул, что задачей польских властей является оснащение польской армии оружием, которое является эффективным и проверенным для сдерживания агрессора – "оружием, которое заставит Россию не решаться на вторжение в Польшу".

"Именно такое оружие есть на вооружении Войска Польского. Сегодня мы могли убедиться, что в руках польских солдат, которые прошли подготовку как в США, так и в Польше, это отличное оружие для сдерживания агрессора", – сказал он.

Напомним, 15 мая Мариуш Блащак на военном аэродроме в варшавском аэропорту Окенце сообщил о прибытии в страну первых установок HIMARS.

Министр также напомнил, что вскоре в польском Торуне будет создана "академия HIMARS", которая будет обучать солдат эксплуатации пусковых установок, а также заниматься логистикой и обслуживанием этого оборудования.