Словакия передаст Украине две САУ Zuzana 2, которые профинансировали четыре страны

Во вторник, 1 августа, Словакия передаст Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Это будут первые гаубицы из 16-ти, производство которых совместно финансируется Данией, Норвегией и Германией.

Официальная передача техники состоится завтра в 10.30 в словацком городе Дубница-над-Вагом.

Ожидается выступление премьер-министр Словакии Людовита Одора и министр обороны Мартина Скленара.

В октябре 2022 года Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о том, что страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Всего страны согласились пожертвовать около 685 миллионов крон (около 92 млн евро). Из них Дания вносит около 230 миллионов крон (30,9 млн евро).

Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом.