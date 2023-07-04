Министр обороны Болгарии рассказал, как София может помочь ЕС нарастить помощь Киеву

Болгария может внести свой вклад в увеличение европейской военной помощи для Украины через наращивание производства.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Главкому" сказал новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

Его спросили о формате участия Болгарии в инициативе ЕС по боеприпасам для Украины, поскольку ранее от болгарских чиновников звучали заявления, что такой возможности нет.

Тагарев отметил, что европейская инициатива имеет несколько направлений – собственно передача боеприпасов, пополнение запасов стран, которые отдают Украине свои снаряды со складов, и расширение производственных мощностей.

"И вот к последнему мы можем присоединиться. В конце концов, Болгария еще с советских времен традиционно специализируется на производстве легкого вооружения и боеприпасов. Следовательно, и мы готовы, и это было бы вполне естественно, если бы в Болгарии было инвестировано в расширение существующих и создание новых производственных оружейных мощностей. Не случайно еврокомиссар Тьерри Бретон, во время своей поездки оборонными предприятиями Восточной Европы, приехал сначала именно в Болгарию", – отметил Тодор Тагарев.

Напомним, на прошлой неделе Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.

Еще в ноябре 2022 года парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. Неофициально бывшее проевропейское правительство Кирилла Петкова, как утверждается, предоставило Киеву боеприпасов и оружия на более миллиарда долларов.

Новое проевропейское правительство Болгарии ранее подтвердило, что поддерживает военную помощь Украине.